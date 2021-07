Disclaimer

Silber First Majestic Silver, Silver Viper, Fortuna Silver Mines – Zieht Silber jetzt wieder an? Die Inflation in den USA ist auch im Juni wieder geklettert und hat mit 5,4% den höchsten Wert seit 2008 erreicht. Kein Wunder, bei der Ausweitung der Geldmenge in den USA. Auch in Europa stieg die Geldmenge deutlich.