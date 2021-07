Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Endgültiges Ergebnis von Vonovia-Angebot für Deutsche Wohnen erwartet Der Immobilienkonzern Vonovia will am Montag den Ausgang seines Übernahmeangebotes für den Konkurrenten Deutsche Wohnen bekanntgeben. Der Bochumer Konzern hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass er sich voraussichtlich nicht genügend Aktien …