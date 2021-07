Cassiopea SpA und Sun Pharma kündigen Unterzeichnung von Lizenz- und Lieferverträgen für Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) in den USA und Kanada an

Lainate, Italien und Mumbai, Indien, 26. Juli 2021: Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, und Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, 'Sun Pharma' und inklusive Tochtergesellschaften und/oder assoziierten Unternehmen) kündigten heute die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) in den USA und Kanada an. Winlevi(R) wurde von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die topische Behandlung von Akne bei Patienten ab zwölf Jahren zugelassen.1,2



Gemäss den Bedingungen der oben genannten Vereinbarungen wird Sun Pharma das exklusive Recht haben, Winlevi(R) in den USA und Kanada zu vermarkten, und Cassiopea wird der exklusive Lieferant des Produkts sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 45 Mio., mögliche kommerzielle Meilensteine in Höhe von insgesamt bis zu USD 190 Mio. sowie übliche Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich. Die Vereinbarungen werden bei Ablauf der HSR-Wartefrist abgeschlossen.



Winlevi(R) wird in den USA voraussichtlich ab dem 4. Quartal Kalender 2021 erhältlich sein.



Diana Harbort, CEO von Cassiopea SpA, kommentierte: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Sun Pharma. Sun Pharma verfügt in den USA über eine starke, etablierte Präsenz im Dermatologie-Bereich und wird Winlevi(R) für dermatologische Gesundheitsdienstleister und deren Patienten weithin verfügbar machen. Nach dieser Transaktion wird Cassiopea auf absehbare Zeit mit beträchtlichen Einkünften rechnen können und gut finanziert sein, um die Entwicklung seiner innovativen Dermatologie-Pipeline fortzusetzen.»

