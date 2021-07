UTRECHT, Niederlande, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Heute hat, Rad Power Bikes , die führende Marke für Elektrofahrräder in Nordamerika, das RadRhino6 Plus vorgestellt, die leistungsstarke neue Version seines elektrischen Fatbikes, das sich seit seiner Einführung in Europa zum Spitzenmodell des Unternehmens entwickelt hat. Anknüpfend an den Erfolg des ikonischen RadRhino-Serie verfügt dieses Premium-E-Bike über komplett neue hydraulische Scheibenbremsen für mehr Bremskraft und einen speziell angefertigten Getriebenaben-Motor für bessere Leistung im Gelände. Der überarbeitete Rahmen verspricht eine ergonomische, bequeme Fahrt mit einem proprietären semi-integrierten Akku, der mit einer Schlüsseldrehung ein- und ausgehoben werden kann. Um neuen Fahrer*innen die Gewöhnung an das Fahren mit einem Elektrofahrrad zu erleichtern, verfügt das RadRhino 6 Plus außerdem über ein speziell entwickeltes zweiteiliges Display-System, das die Bedienung während der Fahrt einfacher und intuitiver macht, so dass sich Fahrer*innen aller Erfahrungsstufen genießen können.

„Das RadRhino liegt uns ganz besonders am Herzen. Es ist das Spitzenmodell unter unseren E-Bikes, es hat Rad Power Bikes weltbekannt gemacht und die E-Bike-Revolution in Nord Amerika in Gang gesetzt, eine Bewegung, an der inzwischen über 350.000 Rad-Power-Bike-Fahrer*innen auf der ganzen Welt teilnehmen", sagt Mike Radenbaugh, Gründer und CEO von Rad Power Bikes. „Ganz egal, ob Sie damit zur Arbeit pendeln, Einkäufe transportieren oder zu einem Wochenendabenteuer aufbrechen, das RadRhino 6 Plus ist langlebig, robust und komfortabel und - was am wichtigsten ist - ein Elektrofahrrad für den Alltag, mit dem das Fahren Spaß macht."

Bei ihrer Entwicklung einer optimierten Version des RadRhinos, statteten Rad Power Bikes es mit einer ganzen Reihe von eigens angefertigten, hochmodernen Komponenten aus, um sicherzustellen, dass das neueste Modell die hohen Standards des Unternehmens für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfüllt.

„Rad Power Bikes will branchenführende Mobilitätslösungen anbieten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Konventionen im E-Bike-Bereich in Frage zu stellen und die Grenzen zwischen traditionellem E-Bike, Moped, Motorrad und leichtem Elektrofahrzeug zu verwischen", so Redwood Stephens, Chief Product Officer bei Rad Power Bikes. Während der letzten sieben Jahre haben wir immer wieder Verbesserungen angebracht, aber diese Version wurde komplett überarbeitet. Daraus resultiert ein völlig neues Fahrerlebnis mit der unmissverständlichen Botschaft: ‚Ich bin ein Elektrofahrrad und stolz darauf'."