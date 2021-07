DGAP-Media / 26.07.2021 / 07:00

x+bricks sichert sich ein lebensmittelgeankertes Immobilienportfolio im Wert von einer Milliarde Euro: Bedingter Kaufvertrag zum Erwerb wesentlicher Teile des repositionierten Immobilienbestands von "real" Relevantes Portfolio erfolgreich repositioniert; nach Abschluss der Transaktion hervorragender langfristiger WALT von ca. 16 Jahren mit Ankermietern - führenden deutschen Lebensmitteleinzelhändlern Kaufland, Edeka und Globus

x+bricks wird den Wert seines Gesamtportfolios nach Abschluss der Transaktion auf über zwei Milliarden Euro verdoppeln

x+bricks prüft derzeit strategische Optionen zur Finanzierung der geplanten Akquisition Frankfurt, 26. Juli 2021 - Die x+bricks Group ("x+bricks") hat einen bedingten Kaufvertrag ("Vereinbarung") mit der SCP Group unterzeichnet, um große Teile des neu positionierten lebensmittelgeankerten Immobilienportfolios des Supermarktbetreibers "real" zu erwerben. Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich x+bricks Zugang zu einer Immobilienpipeline im Wert von über einer Milliarde Euro (GAV; Gross Asset Value). Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Gesamtwert des Portfolios von x+bricks auf mehr als zwei Milliarden Euro verdoppeln. "Diese einmalige Gelegenheit verdeutlicht unsere Wachstumsambitionen im Markt und unterstreicht unsere Position als eine der führenden Plattformen für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland sowie als einer der treibenden Kräfte bei der Konsolidierung in unserem Sektor", sagt Sascha Wilhelm, CEO der x+bricks Group. "Mit dieser richtungsweisenden Vereinbarung werden wir nicht nur in der Lage sein, den Wert unseres Gesamtportfolios innerhalb nur eines Jahres zu verdoppeln. Darüber hinaus erreichen wir damit auch den nächsten wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur führenden Plattform für lebensmittelgeankerte Immobilien in Deutschland. Mit Ausübung der Vereinbarung werden wir unsere Erfolgsgeschichte noch einmal deutlich vorantreiben: stabile, inflationsgekoppelte Mieteinnahmen aus unserem breiten lebensmittelgeankerten Immobilienportfolio mit einer weiter verbesserten durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit (WALT; "Weighted Average Lease Term") und wirtschaftlich starken Ankermietern." Seite 2 ► Seite 1 von 2