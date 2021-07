Basierend auf positiven Phase-3-Ergebnissen bereitet Basileas Partner Asahi Kasei Pharma die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung (NDA) von Isavuconazol in Japan vor

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 26. Juli 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass ihr Partner Asahi Kasei Pharma Corporation (Asahi Kasei Pharma) beabsichtigt, auf Basis der positiven Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Phase-3-Studie, in der Patienten mit tiefsitzenden Mykosen behandelt worden waren, für das Antimykotikum Isavuconazol (Cresemba) einen Antrag auf Marktzulassung (New Drug Application, NDA) in Japan zu stellen. Asahi Kasei Pharma plant, Topline-Ergebnisse der Studie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen.

Die multizentrische, Open-label-Phase-3-Studie untersuchte bei insgesamt 103 Patienten die Sicherheit und Wirksamkeit von intravenös und oral gegebenem Isavuconazol bei erwachsenen japanischen Patienten mit tiefsitzenden Mykosen, einschliesslich invasiver Aspergillose, chronischer pulmonaler Aspergillose (Chronic Pulmonary Aspergillosis, CPA), Mukormykose und Kryptokokkose.1 Primärer Endpunkt der Studie war die Sicherheit von Isavuconazol, d.h. bei welchem Anteil von Patienten während der Behandlung Nebenwirkungen auftraten. Als aktive Vergleichssubstanz für Patienten mit Aspergillose wurde Voriconazol eingesetzt. Die Patientenrekrutierung war im Januar 2021 abgeschlossen worden.2

David Veitch, Chief Executive Officer, sagte: „Wir gratulieren unserem Partner Asahi Kasei Pharma zum erfolgreichen Abschluss der Phase-3-Studie in Japan. Dies ist eine weitere Bestätigung für den Nutzen von Isavuconazol bei der Behandlung von schweren Pilzinfektionen. Wir freuen uns nun auf die im weiteren Jahresverlauf geplante Einreichung des Zulassungsantrags, mit dem das Ziel erreicht werden soll, Isavuconazol Patienten in Japan verfügbar zu machen, einem der kommerziell wichtigsten neuen Absatzmärkte.“

Die Partnerschaft zwischen Basilea und Asahi Kasei Pharma besteht seit September 2016. Im Rahmen der Vereinbarung wurde Asahi Kasei Pharma eine exklusive Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung von Isavuconazol in Japan gewährt. Basilea erhielt eine Abschlagszahlung in Höhe von CHF 7 Mio. und hat Anspruch auf weitere Zahlungen in Höhe von bis zu ca. CHF 60 Mio. bei Erreichen von regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen. Darüber hinaus wird Basilea gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich auf die Produktverkäufe in Japan erhalten.