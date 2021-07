Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Sebastian Kurz ruft seine Position in der Migrationsfrage in Erinnerung Die Ermordung eines 13-jährigen Mädchens durch afghanische Migranten in Österreich hat dort das Thema der häufigen Gewalttaten von islamischen Migranten neu angefacht. In der türkis-grünen Koalition brodelt es neuerdings auch in der Frage des …