Share buy-back programme - week 29

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



335,800



616.79



207,118,430 19 July 2021 3,300 658.14 2,171,862 20 July 2021 3,000 653.59 1,960,770 21 July 2021 3,000 676.00 2,028,000 22 July 2021 3,000 695.49 2,086,470 23 July 2021 2,900 700.11 2,030,319 Total under the share buy-back programme



351,000



619.36



217,395,851

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

351,000 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 39 671 XCSE 20210719 9:02:50.130000 62 671 XCSE 20210719 9:11:09.431000 37 670 XCSE 20210719 9:19:24.585000 38 670 XCSE 20210719 9:20:00.569000 2 671 XCSE 20210719 9:27:02.731000 45 671 XCSE 20210719 9:27:02.731000 39 668 XCSE 20210719 9:33:13.256000 41 665 XCSE 20210719 9:44:15.277000 46 666 XCSE 20210719 9:47:05.791000 41 667 XCSE 20210719 9:51:02.909000 32 669 XCSE 20210719 10:03:29.611000 19 669 XCSE 20210719 10:03:29.611000 40 668 XCSE 20210719 10:06:55.495000 50 668 XCSE 20210719 10:25:59.535000 1 667 XCSE 20210719 10:29:30.615000 57 667 XCSE 20210719 10:29:30.615000 43 665 XCSE 20210719 10:40:00.745000 42 663 XCSE 20210719 11:09:51.232000 24 663 XCSE 20210719 11:20:47.062000 26 663 XCSE 20210719 11:36:08.546000 50 663 XCSE 20210719 12:08:38.385000 58 663 XCSE 20210719 12:08:38.385000 200 663 XCSE 20210719 12:08:38.385880 38 661 XCSE 20210719 12:16:42.397000 8 661 XCSE 20210719 12:16:42.397000 2 661 XCSE 20210719 12:16:42.397000 20 661 XCSE 20210719 12:16:42.414000 26 661 XCSE 20210719 12:20:24.996000 104 661 XCSE 20210719 12:20:24.996000 70 662 XCSE 20210719 12:30:04.724000 15 661 XCSE 20210719 12:36:35.780109 50 661 XCSE 20210719 12:37:29.472934 14 661 XCSE 20210719 12:37:29.472955 37 661 XCSE 20210719 12:37:29.489000 121 661 XCSE 20210719 12:37:29.489978 47 657 XCSE 20210719 13:02:32.821000 6 656 XCSE 20210719 13:31:40.873000 31 656 XCSE 20210719 13:31:40.873000 59 655 XCSE 20210719 13:34:11.268135 141 655 XCSE 20210719 13:34:11.273634 38 654 XCSE 20210719 13:46:36.211000 66 654 XCSE 20210719 14:04:42.371000 48 653 XCSE 20210719 14:23:07.759000 46 652 XCSE 20210719 14:23:45.827000 44 652 XCSE 20210719 14:42:35.734000 37 653 XCSE 20210719 14:55:00.105000 17 652 XCSE 20210719 15:51:25.777000 82 652 XCSE 20210719 15:51:25.777000 115 652 XCSE 20210719 15:51:25.777000 200 652 XCSE 20210719 15:51:25.777894 23 652 XCSE 20210719 15:51:25.778000 50 652 XCSE 20210719 15:51:25.778000 26 652 XCSE 20210719 15:51:25.778000 14 650 XCSE 20210719 15:51:26.189704 71 650 XCSE 20210719 15:51:30.679000 33 650 XCSE 20210719 15:51:30.679521 153 650 XCSE 20210719 15:51:30.679561 64 651 XCSE 20210719 16:05:28.478000 46 651 XCSE 20210719 16:05:28.478000 78 653 XCSE 20210719 16:34:54.304000 11 653 XCSE 20210719 16:34:54.304000 27 653 XCSE 20210719 16:37:05.180000 51 653 XCSE 20210719 16:37:05.180000 25 653 XCSE 20210719 16:37:05.180000 80 653 XCSE 20210719 16:39:09.093855 34 653 XCSE 20210719 16:39:09.093855 23 657 XCSE 20210720 9:02:03.647000 14 657 XCSE 20210720 9:02:03.647000 71 656 XCSE 20210720 9:35:56.380000 48 656 XCSE 20210720 9:35:56.380000 70 656 XCSE 20210720 9:35:56.397000 1 656 XCSE 20210720 9:35:56.403000 19 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 55 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 55 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 55 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 50 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 5 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 23 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 74 654 XCSE 20210720 9:56:04.951000 38 654 XCSE 20210720 10:37:03.284000 77 652 XCSE 20210720 10:47:59.681000 55 652 XCSE 20210720 10:48:29.762000 22 652 XCSE 20210720 10:48:29.762000 16 652 XCSE 20210720 10:48:29.805000 4 652 XCSE 20210720 10:48:29.808000 10 652 XCSE 20210720 10:48:29.808000 47 652 XCSE 20210720 10:48:30.361000 7 652 XCSE 20210720 10:48:30.696000 55 651 XCSE 20210720 10:52:12.964000 19 651 XCSE 20210720 10:52:12.967000 36 651 XCSE 20210720 10:52:12.982000 14 651 XCSE 20210720 10:52:12.982000 5 651 XCSE 20210720 10:52:12.984000 12 650 XCSE 20210720 11:06:22.696000 25 650 XCSE 20210720 11:06:22.696000 66 649 XCSE 20210720 11:15:58.513000 2 648 XCSE 20210720 11:28:10.685000 48 648 XCSE 20210720 11:28:10.685000 55 646 XCSE 20210720 11:39:56.009000 46 646 XCSE 20210720 11:45:54.663000 39 645 XCSE 20210720 11:49:47.124000 16 646 XCSE 20210720 12:27:14.277000 23 646 XCSE 20210720 12:27:14.277000 38 646 XCSE 20210720 12:27:14.277000 11 646 XCSE 20210720 12:27:14.278000 49 648 XCSE 20210720 12:41:12.559000 121 650 XCSE 20210720 12:48:24.761000 36 647 XCSE 20210720 13:03:08.734000 43 654 XCSE 20210720 14:26:59.248000 11 654 XCSE 20210720 14:26:59.255000 32 654 XCSE 20210720 14:26:59.255000 11 654 XCSE 20210720 14:27:01.035000 95 653 XCSE 20210720 14:54:57.670000 50 653 XCSE 20210720 14:54:57.670000 17 653 XCSE 20210720 14:54:57.670000 84 653 XCSE 20210720 14:54:57.670000 128 651 XCSE 20210720 15:20:33.683000 63 658 XCSE 20210720 16:24:04.258000 147 657 XCSE 20210720 16:29:16.696000 355 657 XCSE 20210720 16:29:16.696000 8 657 XCSE 20210720 16:29:16.713000 11 657 XCSE 20210720 16:29:16.713000 139 657 XCSE 20210720 16:29:16.713000 42 657 XCSE 20210720 16:29:16.713000 66 659 XCSE 20210720 16:43:35.620000 52 659 XCSE 20210720 16:43:35.620000 14 659 XCSE 20210720 16:44:22.675000 29 659 XCSE 20210720 16:44:22.675000 3 659 XCSE 20210720 16:44:22.675000 45 660 XCSE 20210720 16:45:27.413628 3 669 XCSE 20210721 9:03:00.805000 38 672 XCSE 20210721 9:04:39.640000 8 672 XCSE 20210721 9:04:39.640000 4 670 XCSE 20210721 9:07:03.513000 35 670 XCSE 20210721 9:07:03.513000 43 668 XCSE 20210721 9:21:02.623000 39 669 XCSE 20210721 9:35:11.241000 69 669 XCSE 20210721 9:35:11.241000 6 667 XCSE 20210721 10:05:03.482000 45 667 XCSE 20210721 10:05:03.482000 59 668 XCSE 20210721 10:22:45.506000 50 668 XCSE 20210721 10:22:45.506000 47 669 XCSE 20210721 11:03:47.811000 49 672 XCSE 20210721 11:41:34.605000 25 671 XCSE 20210721 11:59:15.624000 66 671 XCSE 20210721 11:59:15.624000 22 672 XCSE 20210721 12:28:26.330000 70 672 XCSE 20210721 12:28:26.330000 5 672 XCSE 20210721 12:28:26.330000 11 672 XCSE 20210721 12:28:26.330000 66 671 XCSE 20210721 12:33:49.513000 39 671 XCSE 20210721 12:33:49.513000 27 671 XCSE 20210721 12:33:49.513000 30 672 XCSE 20210721 12:55:50.003000 87 676 XCSE 20210721 13:24:10.558000 176 676 XCSE 20210721 13:24:10.558000 87 676 XCSE 20210721 13:24:10.567000 87 676 XCSE 20210721 13:24:10.576000 30 676 XCSE 20210721 13:24:10.577000 37 676 XCSE 20210721 13:24:10.577000 20 676 XCSE 20210721 13:24:10.579000 66 676 XCSE 20210721 13:24:10.579000 21 676 XCSE 20210721 13:24:10.584000 6 676 XCSE 20210721 13:24:10.736000 38 673 XCSE 20210721 13:40:25.080000 37 673 XCSE 20210721 13:50:07.654000 169 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 200 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 100 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 47 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 50 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 60 680 XCSE 20210721 15:56:57.279000 200 680 CPH 20210721 15:56:57.279196 21 680 XCSE 20210721 15:56:57.388000 62 680 XCSE 20210721 15:56:59.827000 5 680 XCSE 20210721 16:03:27.191000 14 680 XCSE 20210721 16:03:27.194000 67 679 XCSE 20210721 16:29:44.648000 14 679 XCSE 20210721 16:29:44.648000 42 679 XCSE 20210721 16:29:44.649000 67 679 XCSE 20210721 16:29:44.649000 134 679 CPH 20210721 16:40:47.487447 17 679 CPH 20210721 16:40:47.487481 12 679 CPH 20210721 16:40:47.487505 114 679 CPH 20210721 16:40:47.504993 37 679 CPH 20210721 16:40:47.776503 20 679 CPH 20210721 16:47:36.312494 3 686 XCSE 20210722 9:03:21.225000 44 691 XCSE 20210722 9:31:44.009000 94 691 XCSE 20210722 9:33:13.536517 44 691 XCSE 20210722 9:33:17.863000 6 691 XCSE 20210722 9:33:17.863626 29 691 XCSE 20210722 9:34:31.522000 1400 693,5 XCSE 20210722 9:44:44.796928 47 694 XCSE 20210722 10:06:14.339000 49 697 XCSE 20210722 10:13:21.205000 37 694 XCSE 20210722 10:39:46.339000 37 693 XCSE 20210722 10:46:17.494000 20 698 XCSE 20210722 11:07:25.523000 18 698 XCSE 20210722 11:07:25.523000 37 699 XCSE 20210722 11:30:31.565000 66 700 XCSE 20210722 12:14:12.261000 50 701 XCSE 20210722 13:07:33.965000 2 701 XCSE 20210722 13:07:33.965145 98 701 XCSE 20210722 13:16:53.934649 79 698 XCSE 20210722 14:04:38.260000 84 698 XCSE 20210722 14:15:36.953000 36 696 XCSE 20210722 14:33:10.689000 100 696 XCSE 20210722 14:33:10.689284 11 698 XCSE 20210722 15:29:06.703000 50 698 XCSE 20210722 15:29:06.703000 50 698 XCSE 20210722 15:29:06.703000 65 698 XCSE 20210722 15:29:06.703000 17 698 XCSE 20210722 15:29:06.703000 36 696 XCSE 20210722 15:35:57.885000 44 696 XCSE 20210722 15:49:26.518000 20 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 114 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 56 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 18 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 35 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 32 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 11 700 XCSE 20210722 16:41:35.036749 61 700 XCSE 20210722 16:41:35.036780 38 696 XCSE 20210723 9:10:30.612000 150 696 XCSE 20210723 9:10:30.612187 37 695 XCSE 20210723 9:20:53.437000 40 694 XCSE 20210723 9:21:34.878000 39 694 XCSE 20210723 9:21:34.878921 161 694 XCSE 20210723 9:21:34.878996 37 694 XCSE 20210723 9:30:26.508000 85 697 XCSE 20210723 10:00:07.141000 3 697 XCSE 20210723 10:54:41.023000 120 697 XCSE 20210723 11:13:35.098000 36 697 XCSE 20210723 11:13:35.098000 150 697 XCSE 20210723 11:13:35.098011 136 696 XCSE 20210723 11:16:03.244000 17 698 XCSE 20210723 13:08:25.052000 50 698 XCSE 20210723 13:08:25.052000 70 698 XCSE 20210723 13:08:25.052000 20 698 XCSE 20210723 13:08:25.052000 50 698 XCSE 20210723 13:08:25.069000 200 700 XCSE 20210723 14:02:34.511818 83 702 XCSE 20210723 14:34:21.157000 92 702 XCSE 20210723 14:34:21.157000 3 702 XCSE 20210723 14:34:21.157000 150 701 XCSE 20210723 14:34:21.175838 42 702 XCSE 20210723 15:17:48.276000 28 703 XCSE 20210723 15:35:33.499196 239 704 XCSE 20210723 15:47:23.741000 23 704 XCSE 20210723 15:47:23.741473 250 704 XCSE 20210723 15:47:23.741653 249 704 XCSE 20210723 15:47:23.741653 39 701 XCSE 20210723 16:01:58.935000 200 705 XCSE 20210723 16:45:58.671870 59 705 XCSE 20210723 16:45:58.671927 4 705 XCSE 20210723 16:46:20.847494

Attachment