Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 265 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2021 dürfte für die Chemiebranche trotz der gestiegenen Rohstoffpreise ein starkes Jahr werden, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch, den 14. Juli 2021 vorliegenden Branchenstudie. Investoren hätten dies aber schon vorweg genommen, was sich auch an den dürftigen Kursreaktionen auf Eckdaten von BASF, Covestro oder Wacker gezeigt habe. Hersteller von Industriegasen wie etwa Linde hätten aber das Zeug dazu, das breite Wirtschaftswachstum weiter zu übertreffen. Auf Linde ist in Sachen Gewinnsteigerung Verlass, nachdem der Konzern im ersten Quartal 2021 eine Steigerung um fast ein Drittel erreichen konnte. Auch der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll in 2021 auf bis zu 9,80 US-Dollar zulegen. Im Jahresvergleich entspricht dies einer Steigerung von 19 Prozent.

Zum Chart

Nach der Erholung vom Sell Off Mitte März 2020 hat der Kurs von Linde PLC ab August 2020 eine sieben Monate andauernde Konsolidierungsphase ausgebildet, die sich in einer Range zwischen 181,89 Euro und 221,84 begrenzen lässt. Seit November 2020 wurde auch das gewichtige Supportlevel bei 202,87 Euro nicht mehr wesentlich unterschritten. Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Im abgelaufenen Jahr 2020 ist das KGV mit der Rate von 56 relativ hoch, doch das geplante Gewinnwachstum reduziert bereits das erwartete KGV 2023 auf 29. Nachdem die Weltkonjunktur wieder Fahrt aufgenommen hat, ist auch ein Wachstum über den Planzahlen möglich, was den Kurs unterstützt und ihn in die Höhe des All Time Highs gehoben hat. Die nächsten Tage ist Konsolidierung innerhalb des Trendkanals möglich, mittelfristig empfiehlt sich jedoch eine Long-Position.