Tobias Schorr gewinnt 2021 den Journalistenpreis kumU des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU. Sein Artikel Familienunternehmen: Besser als der Dax, erschienen in Börse Online, wusste die Jury des kumU zu überzeugen. Der Interessenverband zeichnet mit dem kumU Journalisten aus, die sich in ihren Beiträgen im Jahr 2020 intensiv mit dem Thema Kapitalmarkt und Mittelstand auseinandergesetzt haben.

"Familienunternehmen: Besser als der Dax erschienen in Börse Online nimmt sich mit einem umfassenden Blick eines für den Mittelstand relevanten Themas an und zeigt die Vorteile von Familienunternehmen anhand vieler Beispiele in einer guten Analyse. Auch sprachlich hat der Artikel die Jury komplett überzeugen können", hebt Hans-Jürgen Friedrich hervor.

Den zweiten Platz belegt Helmut Kipp mit seiner Artikelreihe Elliott positioniert sich bei Rocket, die in der Börsen-Zeitung erschienen ist. "Helmut Kipp setzt sich aus Sicht von Finanzinvestoren mit dem Delisting von Rocket Internet in kluger Art und Weise auseinander. Er beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven ein höchst relevantes Thema, was leider auch negative Auswirkungen auf die ohnehin schon niedrige Aktienkultur in Deutschland haben könnte. Sein Schreibstil ist sehr professionell und daher für alle Leser gut verständlich", findet das Jurymitglied Dr. Sebastian Klein.

Der dritte Platz des kumU 2021 wird gleichberechtigt an Dr. Martin Hock für seinen Artikel Der große Irrtum über Nebenwerte erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Martin Pirkl für seinen Artikel Im Visier erschienen in Markt und Mittelstand vergeben. "Martin Hock berichtet über eine relevante Studie des Asset Managers Lupus Alpha zur besseren Rendite von Nebenwerten gegenüber Large Caps. Ein relevantes Thema für Anleger mit guten verständlichen Erläuterungen zum Kapitalmarkt. Der Beitrag zeichnet sich durch die nüchterne objektive Sprache eines typischen Artikels der Frankfurter Allgemeine Zeitung aus", erklärt das Jurymitglied Kai Jordan die Platzierung. "Martin Pirkl berichtet über aktivistische Investoren, die sich partnerschaftlich oder konfrontativ an Unternehmen beteiligen, welche weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ein relevantes, interessantes und spannendes Thema. Zudem überzeugen Sprach- und Schreibstil", so der Juror Ingo Mainert.