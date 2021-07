26.07.2021 / 09:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Xigem tritt in das vertikale Gastgewerbe-Segment ein und fügt wichtige Funktionen für Remote-Wirtschaft hinzu



Toronto, 26. Juli 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FSE:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Wirtschaft, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") für den Erwerb einer 25%igen Beteiligung an FB Labs Corp. ("FB Labs"), einem führenden Softwareunternehmen mit großem Erfolg im Gastgewerbe, für eine Gesamtgegenleistung von $750.000 (die "Übernahme"), abgeschlossen hat. Diese Investition wird es Xigem ermöglichen, seinen Anteil am Gewinn (oder Verlust) nach dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme aus den Ergebnissen von FB Labs zu ermitteln.



FB Labs bietet Cloud-basierte Software, die Unternehmen dabei unterstützt, mehr Leads zu erfassen und einen höheren Anteil dieser Leads in Verkäufe umzuwandeln. Darüber hinaus bietet FB Labs einen sofort einsatzbereiten Proposal Builder, der mit personalisierten, markenspezifischen Angeboten schnell von Geschäftsmöglichkeiten profitiert. Unternehmen, die die Software von FB LABS verwenden, können die Verkaufsgeschwindigkeit, die Abschlussrate und die Effizienz am Arbeitsplatz erhöhen und gleichzeitig Echtzeit-Informationen über Vertriebspipeline und Kundenpräferenzen erhalten, um effektivere Entscheidungen zu ermöglichen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung, die am 14. Juli 2021 unterzeichnet wurde, wird die Gesamtgegenleistung der $750.000 durch folgende Bedingungen erfüllt: (i) bei Abschluss des Übernahme werden $100.000 in bar gezahlt und (ii) $650.000 werden in Stammaktien des Unternehmens gezahlt (jeweils eine "Stammaktie") auf der Grundlage eines angenommenen Preises pro Stammaktie, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs pro Stammaktie an der Canadian Securities Exchange (der "CSE")