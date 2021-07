Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Autonome Region Tibet, die auch als "das letzte

Stück reines Land der Welt" und als "Dach der Welt" bezeichnet wird, feiert

dieses Jahr den 70. Jahrestag ihrer friedlichen Befreiung, und die Pläne für

ihre künftige Entwicklung werden klarer.



Auf dem letztjährigen hochrangigen Treffen zu Tibet hat China die politische

Richtung für den Aufbau einer neuen modernen sozialistischen Region festgelegt,

die geeint, wohlhabend, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön ist.





Aus Anlass des 70. Jahrestages der friedlichen Befreiung Tibets begann amMittwoch eine dreitägige Inspektionsreise des chinesischen Präsidenten XiJinping durch die Region. Zu den Themen, die während der Inspektionsreisehervorgehoben wurden, gehörten Tibets andauernder Friede, seine Stabilität sowiedie Entwicklung einer ökologischen Zivilisation und das Erreichen einerqualitativ hochwertigen Entwicklung.Die Entwicklung Tibets, eines untrennbaren Teils von China, hat für dieZentralregierung hohe Priorität. Seit Präsident Xi - der auch Generalsekretärdes Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender derZentralen Militärkommission ist - 2013 die Regierung des Landes übernommen hat,hat er der Entwicklung der Region große Aufmerksamkeit gewidmet. Es wurdenMaßnahmen zur Förderung der sozialen Stabilität, die Entwicklung der Grenzen,des ökologischen Schutzes und der ethnische Einheit Tibets getroffen und damitein neues Kapitel verbesserter Regierungsführung, der Stabilität und desWohlergehens der Menschen aufgeschlagen.Bekenntnis zum Aufbau einer ökologischen ZivilisationAm Mittwoch kam Präsident Xi auf dem Flughafen Nyingchi Mainling an. Er wurdevon der lokalen Bevölkerung und Beamten verschiedener ethnischer Gruppenherzlich begrüßt. Anschließend besuchte er die Nyang-Flussbrücke, um denökologischen Schutz im Becken des Yarlung Zangbo-Flusses und seines NebenflussesNyang zu inspizieren.Laut einem Bericht der Abteilung für Ökologie und Umwelt der Region blieb dieUmweltqualität in Tibet im Jahr 2020 stabil.Bei einer Veranstaltung am Freitag zum Abschluss seiner Inspektionsreisebekräftigte Xi seine Überzeugung, "klare Gewässer und grüne Berge seien vonunschätzbarem Wert", und forderte eine stärkere Förderung des Schutzes derArtenvielfalt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau."Wir sollten der Ökologie unbeirrbar Priorität einräumen und eine grüneEntwicklung verfolgen und eine Modernisierung anstreben, die sich auf eineharmonische Koexistenz von Mensch und Natur konzentriert, und die Umwelt des