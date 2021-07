Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Goldpreises ist Geduld gegenwärtig eine gefragte Tugend.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Goldpreises ist Geduld gegenwärtig eine gefragte Tugend. Der jüngste Erholungsversuch wurde in einer entscheidenden Phase abgebrochen. Danach hat sich das Edelmetall auf eine wichtige Unterstützung zurückgezogen. Die aktuellen Rahmenbedingungen nehmen Gold derzeit ein wenig die „Luft zum Atmen“.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zeichnete sich für Gold eine „Leidenszeit“ ab. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Goldpreis geriet daraufhin ins Taumeln. Die 1.850 US-Dollar wurden durchschlagen. Die 200-Tage-Linie ging verloren. Auch die 1.800 US-Dollar hielten dem Druck nicht Stand. Das Edelmetall nähert sich nun mit großen Schritten der nächsten relevanten Unterstützungszone; dem Bereich von 1.750 US-Dollar. Sollte es auch darunter gehen, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in Richtung 1.675 US-Dollar ausdehnen. Hier liegt der markante Doppelboden aus dem März dieses Jahres. Ob die aktuelle Bewegung jedoch ein derartige Dynamik wird entwickeln können, bleibt aus unserer Sicht abzuwarten. Die Befindlichkeiten im Goldsektor sind derzeit recht ambivalent. Während die einen „Reißaus nehmen“ scheinen andere das vermeintlich niedrige Preisniveau durchaus interessant zu finden. So legten die Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, im Anschluss an die US-Notenbanksitzung zu. Hier gilt es, die weitere Entwicklung genau zu verfolgen und zu beobachten… Kurzum. Der Goldpreis hat Schieflage bekommen. Aktuell steuert das Edelmetall auf die 1.750 US-Dollar zu. Auch ein Test der 1.675 US-Dollar ist durchaus möglich. Die Bewegung ist überverkauft. Gegenbewegungen könnten durchaus initiiert werden. Sie erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie das Edelmetall zurück über die 1.850 US-Dollar führen können…“



Gold konnte die erste Phase der Korrektur im Bereich von 1.750 US-Dollar stoppen. Zur befürchteten Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.675 US-Dollar kam es erst einmal nicht. Stattdessen lancierte Gold einen Erholungsversuch, der allerdings an entscheidender Stelle ins Stocken geriet. Gold hätte den Vorstoß deutlich über die 1.850 US-Dollar samt 200-Tage-Linie ziehen müssen, um die Erholung weiter und entscheidend voranzubringen. Das Scheitern wirft nun natürlich Fragen auf…

Die aktuelle Gemengelage setzt dem Edelmetall kräftig zu. Auf der einen Seite ist es die gegenwärtig überaus robuste Verfassung des US-Dollars. Ein Ende der Dominanz des Greenbacks am Devisenmarkt ist noch nicht abzusehen. Insofern dürfte dieser Belastungsfaktor dem Edelmetall erst einmal erhalten bleiben.

Auf der anderen Seite belastet auch die Entwicklung der Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares. Nach einem kurzen Aufbäumen rund um die Juni-Sitzung der Fed ist der „Alltag“ der vergangenen Wochen und Monate wieder eingekehrt. Die Bestände sinken erneut kontinuierlich. Hier dürfte die aktuell starke Verfassung der Aktienmärkte eine wichtige Rolle spielen, die in Konkurrenz zum Gold um Kapital stehen.

Kurzum. Gold hat sich aktuell auf 1.800 US-Dollar zurückgezogen. Auf der Unterseite scheint das Edelmetall mit den Bereichen um 1.750 US-Dollar und 1.675 US-Dollar gut abgesichert zu sein. Um für frische Impulse auf der Oberseite zu sorgen, muss es für Gold zunächst über die 1.850 US-Dollar gehen.