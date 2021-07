Die Korrektur ist für den Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) noch nicht ausgestanden.

Die Korrektur ist für den Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) noch nicht ausgestanden. Nach der ersten knackigen Abverkaufsphase versuchte sich der Philadelphia Gold/Silver Index im Bereich von 137 / 145 Punkten an einer Stabilisierung. Das war Ende Juni. Einen durchschlagenden Erfolg brachten diese Bemühungen bislang nicht… Und so steuert der Philadelphia Gold/Silver Index gegenwärtig auf seine zentrale Unterstützung zu…

Rückblick. Zuletzt hieß es hier an dieser Stelle u.a. „[…] In der aktuellen Situation lautet die zentrale Frage – Wann bekommt der Philadelphia Gold/Silver Index die veritable Korrektur zum Stehen? Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir in die Zone um 130 Punkte. Darunter darf es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Nach dem Verlust der 150er Unterstützung rückt die nächste wichtige Unterstützung um 140 Punkte ins Blickfeld. Knapp darüber verläuft die 200-Tage-Linie. Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index sieht sich einer Korrektur ausgesetzt. Diese hat zuletzt stark an Dynamik gewonnen. Wichtige Unterstützungen wurden bereits unterschritten. Nun muss es für den Index darum gehen, Stabilität zu erlangen. Unter die 130er Marke sollte es tunlichst nicht gehen. Um auf der Oberseite eine Entspannung herbeizuführen, muss der Philadelphia Gold/Silver Index zunächst zurück über die 150 Punkte. In der aktuellen Gemengelage ist das kein einfaches Unterfangen!“

Die aktuelle Situation bei Gold und Silber bleibt schwierig. Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen fällt es beiden Edelmetallen schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das schlägt auch auf die Produzentenaktien durch. Zudem werfen die anstehenden Quartalsberichte der Produzenten bereits ihre Schatten voraus.

In dieser Gemengelage sucht der Philadelphia Gold/Silver Index nach einem Boden. Die ersten zögerlichen Versuche, einen solchen im Bereich von 137 / 145 Punkten auszubilden, brachten nicht den erhofften Erfolg.

Aktuell steht die zentrale Unterstützung bei 130 Punkten im Fokus. Der obere Chart zeigt deutlich, welche Relevanz dieser Bereich hat. Die Chancen, dass in diesem Bereich eine Bodenbildung gelingen kann, sind durchaus gegeben. Allerdings gilt auch, dass, wenn es darunter gehen sollte, der Philadelphia Gold/Silver Index gehörig in die Bredouille geraten könnte.

Kurzum. Das Thema Bodenbildung beschäftigt den Philadelphia Gold/Silver Index derzeit und dürfte dieses auch noch eine geraume Zeit lang tun. Im Fokus des Handelsgeschehens rückt nun der Bereich um 130 Punkte. Darunter sollte es für den Index tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite würde hingegen ein Comeback des Index oberhalb von 145 Punkten die Lage ein wenig entspannen.