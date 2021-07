Die Aktienmärkte starten in eine "Monter-Woche" mit extrem vielen Highlights! Vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Unternehmen werden wichtig, weil es die Markt-schweren Werte warten, die die Aktienmärkte gestützt hab

Die Aktienmärkte starten in eine "Monter-Woche" mit extrem vielen Highlights! Vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Unternehmen werden wichtig, weil es die Markt-schweren Werte warten, die die Aktienmärkte gestützt haben in den letzten Wochen. Alleine morgen berichten Apple, Microsoft und Alphabet, heute startet Tesla mit seinen Zahlen. Dann am Mittwoch die Sitzung der US-Notenbank Fed - gibt es einen Plan für das Tapering? Dazu noch die Debatte um das Infrastrukturprogramm in den USA und die Anhebung der Schuldenobergrenze, sowie extrem wichtige Konjunkturdaten (US-BIP, Inflations-Daten). Zu Wochenbeginn im Fokus ist aber zuunächst der Anstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen..

Hinweis aus Video: Artikel "Bitcoin steigt kräftig und zieht andere Kryptos mit hoch – Spurensuche"

