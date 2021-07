BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ist bei der geplanten Übernahme des Branchenzweiten Deutsche Wohnen erneut gescheitert. Das Bochumer Unternehmen sicherte sich nach Mitteilung vom Montag weniger als die nötigen 50 Prozent der Deutsche-Wohnen-Anteile. Bereits am Freitag hatte Vonovia bekanntgegeben, dass die Mindestannahmeschwelle voraussichtlich nicht erreicht wird. Während die Aktien von Vonovia deutlich nachgeben, hielten sich die Papiere der Deutschen Wohnen recht stabil.

So waren die Anteilscheine von Vonovia mit einem Minus von 1,98 Prozent auf 56,48 Euro unter den größten Verlierern im deutschen Leitindex Dax. Sie hatten bereits am Freitag deutlich nachgegeben, als sich ein Scheitern des Übernahme abgezeichnet hatte. Deutsche-Wohnen-Aktien waren Ende vergangener Woche zwar auch gefallen, aber nicht sehr deutlich. Zum Wochenstart legten sie nun zu, und zwar um 0,39 Prozent auf 51,32 Euro. Einige Anleger scheinen also auf eine erneute Offerte zu spekulieren. Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg sieht die Deutsche Wohnen zudem auch alleine gut aufgestellt für künftiges Wachstum.