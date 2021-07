DAX - 10er- und 50er-EMA im Fokus

Der DAX ist aktuell nach dem schnellen Kursanstieg kurzfristig im überkauften Bereich. Dabei ist auch das noch offene Gap bei 15.444 Punkten vom 21. auf den 22. Juli zu beachten. Gaps werden in der Regel wieder geschlossen und ziehen den DAX oft wie ein Magnet an. Bei einer neuen Abwärtsbewegung wäre dieses Gap die erste Anlaufmarke. Da sich dieses Gap zudem unter dem 10er- und 50er-EMA im Tageschart befindet, würde es bei einer Gap-Schließung zu einem erneuten Kursrutsch unter diese beiden wichtigen Indikatoren kommen. Und damit ein neues Schwächesignal generiert werden.

Im Monatschart befindet sich der DAX zudem weiterhin am oberen Fibonacci-Fächer und damit an einem massiven Widerstand. Dem DAX ist es in den vergangenen Monaten nicht gelungen diesen Fibonacci-Fächer nach oben zu durchbrechen. Sollte es hier zu einem nachhaltigen Abprall nach unten kommen, wäre mit einer langfristigen Abwärtsbewegung im Barometer bis in den Bereich von 14.000 Punkten zur ehemaligen Widerstandslinie zu rechnen, die nach dem Durchbruch zur Unterstützung gedreht ist.