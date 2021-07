NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Der Ausblick sei etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben