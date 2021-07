Rodenbach (ots) - Sind Anleger mit besonders starken Kursschwankungen

konfrontiert, geht dies oftmals mit einer gewissen Unsicherheit einher: Sollen

sie versuchen, den Markt zu timen, investiert bleiben oder auf eine schnelle

Erholung der Märkte hoffen? Handelt es sich um einen stimmungsbedingten Rückgang

des Kurses von etwa zehn bis 20 Prozent innerhalb eines breiteren Bullenmarktes,

spricht man von einer Korrektur. Zwar sind diese vollkommen üblich und nicht mit

einem Bärenmarkt gleichzusetzen, dennoch versetzen sie Anleger regelmäßig in

Panik. Tatsächlich können Korrekturen jedoch sogar hilfreich sein, um den

überschwänglichen Optimismus zu bremsen und damit die Lebensdauer des

Bullenmarktes zu verlängern. Der Vermögensverwalter Grüner Fisher Investments

unterstützt seine Kunden beim Umgang mit Korrekturen und erklärt, warum der

Versuch, den Markt zu timen, ein Fehler sein kann.



Markt-Timing ist mit Risiken verbunden





Kein Anleger sieht gern Verluste in seinem Investmentportfolio - häufig wirddeshalb versucht, Tiefpunkte des Marktes zu analysieren und entsprechend ein-und auszusteigen, um Korrekturen zu vermeiden. Dieses "Timing" des Marktessorgt, den Erfahrungen von Grüner Fisher Investments zufolge, jedoch nichtzwangsläufig für bessere Renditen. Da niemand weiß, wann ein Tiefpunkt eintritt,ist das perfekte Timing nahezu unmöglich. Um den Markt durch Verkäufe zu timen,müssen Anleger zudem während eines Hochs verkaufen und an einem Tiefpunkt wiedereinsteigen - ansonsten verpassen sie den Rebound."In der realen Welt ist nicht nur perfektes Timing langfristig unmöglich,sondern es besteht auch das Risiko, auf dem Weg dorthin Investitionsfehler zubegehen und Verluste einzufahren", so Torsten Reidel, Geschäftsführer von GrünerFisher Investments. Durch die Vorbereitung auf oder das Antizipieren vonMarktkorrekturen könnten Anleger weiter zurückgeworfen werden, als wenn sieinvestiert geblieben wären. Anleger, die versuchen, Korrekturen zu timen, müssenmöglicherweise mit höheren Transaktionskosten sowie Steuern rechnen. Die wahrenKosten sind jedoch die Opportunitätskosten: Wenn Anleger aus dem Marktaussteigen, es versäumen, zum richtigen Zeitpunkt wieder einzusteigen unddadurch eine starke Markterholung verpassen, kann dies ein ernsthaftes Risikofür ihre langfristigen Investmentziele darstellen.Korrekturen aussitzenTorsten Reidel zufolge sei die beste Strategie für Langzeit-Investoren,diszipliniert sowie geduldig zu bleiben, Korrekturen abzuwarten und nichtvorschnell aus dem Markt auszusteigen. "Korrekturen sind stimmungsbasiert, siekönnen also zufällig auftreten und beliebig lange andauern - von wenigen Tagen