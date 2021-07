Der Leiter des Texas Cardiac Arrhythmia Institute nimmt an der klinischen Studie für die weltweit erste Technologie mit künstlicher Intelligenz für komplexe Herzrhythmusstörungen teil

AUSTIN, Texas, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Der Leiter des Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David's Medical Center führte kürzlich eine klinische Studie an zur Bewertung der weltweit ersten datengesteuerten Plattform für künstliche Intelligenz (KI) für kardiale Elektrophysiologie (EP)-Verfahren. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardiologischer Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI, hat kürzlich an den ersten Versuchen am Menschen mit diesem Katheter in Europa teilgenommen.

Die Technologie der NeuTrace EP-Plattform wurde entwickelt, um Elektrophysiologen während komplexer kardialer EP-Prozeduren besser zu führen, die Sicherheit zu erhöhen und die Prozedurzeiten zu reduzieren.