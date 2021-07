Nur jedes zehnte globale Unternehmen ist Vorreiter bei der Verwirklichung von Diversität und Inklusivität im Tätigkeitsfeld Technologie

Berlin (ots) -



- Für mehr als zwei Drittel der Vorreiter haben Diversität und Inklusivität zu

Innovation und Differenzierung geführt

- Mehr als jedes zweite Vorreiter-Unternehmen verzeichnet steigende Umsätze und

eine höhere Kundenzufriedenheit

- Unternehmen mit diversen und inklusiven Tech-Teams entwickeln mit viermal

höherer Wahrscheinlichkeit inklusive Produkte



90 Prozent der globalen Unternehmen haben Schwierigkeiten, Diversität und

Inklusion innerhalb ihrer Technologie- bzw. IT-Teams zu verwirklichen, so die

Studie "The key to designing inclusive tech: Creating diverse and inclusive tech

teams" (https://www.capgemini.com/de-de/news/studie-inklusivitaet-und-diversitae

t-im-taetigkeitsfeld-technologie/) des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/gb-en/research-institute/) . Dass die

Unternehmensspitze einen Mangel an Inklusion erkennt, ist ein Schlüsselfaktor,

um diverse Zielgruppen zu erreichen. Unternehmen, die auf Diversität und

Inklusivität in ihren Tech-Teams achten, werden von Innovations-, Umsatz- und

Markenwertchancen profitieren, zeigt die Studie.







sind gefordert, die Kluft zwischen ihrer Wahrnehmung und der ihrer

Mitarbeiterinnen und Team-Mitglieder aus ethnischen Minderheiten zu überwinden.

Dass Führungskräfte sich dazu auch mit unbequemen Wahrheiten auseinandersetzen,

ist eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung inklusiver Technologie" , erläutert

Christina Schehl, Leiterin der Strategie-, Design- und Innovationseinheit frog

von Capgemini Invent in Deutschland. "Der Druck auf globale Unternehmen,

Inklusion zu verwirklichen, wächst. Verbraucher erwarten heute, dass

Organisationen inklusive Produkte, Services und Technologien entwickeln.

Inklusivitätsfragen - wenn überhaupt - erst am Ende der Entwicklungszyklen zu

stellen, ist zu spät und damit wenig zielführend. Das Risiko diskriminierender

Technologien können Unternehmen nur senken, indem sie bereits in der

Konzeptions- und Entwicklungsphase möglichst diverse Nutzergruppen beteiligen."



Diversität und Inklusivität im Technologiebereich sind unzureichend



Im Laufe der Pandemie gerieten die Unternehmen unter großen Druck, Tech-Talente,

die ihren Anforderungen entsprechen, aus einem immer kleiner werdenden

Kandidatenkreis zu rekrutieren. Dabei hat ihre Aufmerksamkeit für gute

Diversitäts- und Inklusionspraktiken nachgelassen. So ist eine Kluft entstanden

zwischen der Wahrnehmung der Führungskräfte, die ihre IT- und Tech-Teams als von

Inklusivität geprägt sehen, und der Realität, wie Mitarbeiterinnen und

Teammitglieder aus ethnischen Minderheiten sie erleben. Seite 2 ► Seite 1 von 5



