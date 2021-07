DGAP-News: Conico Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis Conico Ltd.: ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG 26.07.2021 / 10:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE ANNOUNCEMENT

26 Juli 2021

ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG

HIGHLIGHTS

- Das Bohrloch MIDD001 ist das erste Bohrloch auf dem Ryberg-Projekt und wurde erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde eine signifikante Sulfidmineralisierung von 78,24 m bis 133,12 m (insgesamt 54,88 m) im Bohrloch durchteuft.

- Sulfide sind in halbmassiven, Matrix-, Ader- und disseminierten Formen vorhanden. Die ergiebigste Mineralisierungszone befindet sich zwischen 117-124m im Bohrloch und enthält etwa 4,5m sulfidhaltiges Gestein.

- Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Mineralisierung größtenteils aus Pyrrhotit und Pentlandit sowie aus geringem Chalkopyrit besteht, was eine typische magmatische Sulfid-Assemblage darstellt.

- MIDD001 wurde auf dem elektromagnetischen (EM) Ziel ME1, innerhalb des magmatischen Sulfidvorkommens Miki, niedergebracht.

- Der Bohrkern wird so bald wie möglich verarbeitet und untersucht.

- Das zweite Bohrloch MIDD002 steht kurz vor der Fertigstellung und die Bohrgeräte für die Löcher MIDD003 und MIDD004, die alle auf magmatische Sulfide auf dem Miki-Prospekt abzielen, wurden bereits aufgestellt.



Conico Limited (ASX: CNJ) ("Conico" oder "das Unternehmen") und seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Longland Resources Ltd ("Longland") freuen sich, die vorläufigen Ergebnisse des Bohrlochs MIDD001 bekannt zu geben, dem ersten Bohrloch auf dem Projekt Ryberg, das ein magmatisches Sulfidziel erproben soll.

Das Bohrloch stieß auf eine Sequenz von stark alteriertem Gneis, der von mafischem Gestein durchdrungen ist und Zonen mit intensiver Sulfidmineralisierung enthält (Abbildungen 1, 2 & 3), die in 117 m Bohrtiefe beginnen. Insgesamt erstrecken sich die sulfidreichen Abschnitte des Bohrkerns über eine Breite von ca. 4,5 m und bestehen aus nicht-pyritischem Sulfid, bei dem es sich wahrscheinlich um Pyrrhotit und Pentlandit sowie geringfügig um Chalkopyrit handelt - also aussichtsreich für Nickel und Kupfer. Die Ergebnisse sind vorläufiger Natur, da noch kein Bohrkern zur Analyse eingesandt wurde. Die Ergebnisse in dieser Meldung stammen aus der Beobachtung des Kerns durch einen entsprechend qualifizierten und erfahrenen Geologen.