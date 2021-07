Anlegerverlag Jetzt bei Moderna Gewinne realisieren? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.07.2021, 10:32 | 51 | 0 | 0 26.07.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Allen Grund zur Freude haben heute Moderna-Aktionäre. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Moderna erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Mit dem Anstieg auf 300,00 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 290,80 EUR ausgelotet. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi. Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt. Fazit: Bei Moderna geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer