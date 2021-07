DGAP-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Studie/Anleihe

KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2021: Deutlicher Anstieg bei Transaktionszahl und Platzierungsvolumen



26.07.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2021

18 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 727,7 Mio. Euro

Breites Emittenten-Spektrum aus 10 verschiedenen Branchen - Immobiliensektor weiterhin dominierend

Durchschnittlicher Kupon mit 5,21 % p. a. um 33 Basispunkte unter Wert des Vorjahreszeitraums

Köln, 26. Juli 2021 - Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich der anhaltenden Corona-Pandemie zum Trotz im ersten Halbjahr 2021 deutlich erholt. So stieg nicht nur die Zahl der Emissionen auf 18 Anleihen (H1 2020: 14 Emissionen), sondern erhöhte sich auch das platzierte Volumen signifikant um 139 %* auf 727,7 Mio. Euro* (H1 2020: 304,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich gemessen am Zielvolumen der Anleiheemissionen von insgesamt 745 Mio. Euro eine erheblich verbesserte Platzierungsquote von 98 %* (H1 2020: 67 %). Bereinigt um nachträgliche Erhöhungen des Zielvolumens respektive Aufstockungen lag die Platzierungsquote bei 83 %*. Der Kupon reduzierte sich im Durchschnitt über alle Transaktionen um 33 Basispunkte auf 5,21 % p. a. Das ergibt ein von der Investor-Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Rückblick auf das erste Halbjahr 2021 am deutschen KMU-Anleihemarkt.

Insgesamt zeigt sich ein breit diversifiziertes Bild bei den 18 KMU-Anleiheemittenten, die aus zehn unterschiedlichen Branchen stammen. Dominierend war im Betrachtungszeitraum erneut der Immobiliensektor (fünf Unternehmen; 28 % der Emittenten). Auf Rang zwei liegt das Segment Industrielle Güter & Dienstleistungen (drei Emittenten, 17 %).

Mit neun vollplatzierten Emissionen (50 %) verzeichnete der KMU-Anleihemarkt eine deutlich bessere Performance als noch im Vorjahreszeitraum (vier Emissionen; 29 %). Im ersten Halbjahr 2021 zeigte sich ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Erstemissionen (zehn Anleihen) und Folgeemissionen (acht Anleihen), von denen jeweils die Hälfte vollplatziert werden konnten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit neun Eigenemissionen (64 %) nahm die Zahl der durch Banken begleiteten Emissionen im 1. Halbjahr 2021 wieder deutlich auf 14 Anleihen (78 %) zu.