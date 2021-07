Sieben NORMA-Biersorten helfen dank höherem Rezyklatanteil im Kampf gegen Plastikmüll - jährlich werden 245 Tonnen eingespart / Der Kunststoff aus der Kreislaufwirtschaft schont Ressourcen (FOTO)

Durch die Maßnahme, die Teil der umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie vonNORMA ist, werden pro Jahr 245 Tonnen des sogenannten "virgin plastic"eingespart. So bezeichnen Experten Plastik, der neu aus Grundressourcenproduziert wurde.Die NORMA-Offensive für mehr NachhaltigkeitDer Lebensmittel-Discounter überprüft seit Jahren sein Sortiment akribischdahingehend, wo Materialien eingespart werden können, welche die Umwelt unnötigbelasten. Dazu zählen Plastikverpackungen jeglicher Art - allen voran aber dieKunststoffe, die keinen Recyclinganteil haben.Im ersten Schritt wird geprüft, ob und wie komplett auf Plastik verzichtetwerden kann. Entweder wird komplett auf eine Verpackung verzichtet oder eineAlternative aus nachwachsenden Rohstoffen gefunden. Ein weiterer Weg zurEinsparung ist, dass dünneres Plastik zum Einsatz kommt und so teilweise mehrereTonnen weniger verwendet werden müssen. Zuletzt arbeitet der NORMA-Einkauf mitden Lieferanten und Partnern zudem daran, dass der Rezyklatanteil im Plastikerhöht wird und so zumindest weniger neuer Kunststoff produziert werden muss.Die Kreislaufwirtschaft kann dann immer wieder auf bereits bestehendes Materialzurückgreifen. Durch die kleinen Anpassungen an einzelnen Produkten gelingt esNORMA so, von Jahr zu Jahr die Umweltbilanz deutlich zu verbessern.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/4977726OTS: NORMA