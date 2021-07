Ölpreise konsolidieren zum Wochenauftakt

Anzeige

London 26.07.2021 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas leichter. Der anhaltende Anstieg der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus belastet die Nachfrageaussichten.



Für die Ölpreise geht es am Montag leicht nach unten, bedingt durch die weiter deutlich steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. In immer mehr Ländern wird dafür die Delta-Variante verantwortlich gemacht. Unter anderem in Großbritannien sind die Infektionszahlen enorm hoch, in den vergangenen Wochen hat sich aber auch die Lage in Südostasien verschärft, wo es bislang einen vergleichsweisen moderaten Verlauf der Pandemie gab.