Archer gewinnt; wehrt Wisks Antrag auf einstweilige Verfügung ab

PALO ALTO, Kalifornien, 26. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Ein Bundesrichter in San Francisco hat heute den Antrag von Wisk auf eine einstweilige Verfügung gegen den Rivalen Archer abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass Wisk nicht in der Lage war, seine Argumente vorzubringen: „Wisk hat nicht gezeigt, dass es wahrscheinlich ist, dass der Beklagte Archer Aviation Inc. die von ihm geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse missbraucht hat." Klicken Sie hier, um das Urteil zu lesen. Das Urteil bekräftigt, was Archer schon die ganze Zeit gesagt hat-- Wisk hatte keine gutgläubige Basis, um diese Klage einzureichen und hat den Rechtsstreit nicht eingereicht, um irgendwelche legitimen geistigen Eigentumsrechte zu verteidigen oder zu schützen .

„Aus den Unterlagen geht klar hervor, dass Wisk keine Beweise vorgelegt hat - kein einziges Dokument, kein einziger Zeuge -, dass Archer jemals ein Geschäftsgeheimnis von Wisk erhalten oder verwendet hat", sagte Eric Lentell, der stellvertretende Chefsyndikus von Archer. „Wisks Vorwürfe des massiven Diebstahls beruhen ausschließlich auf Verschwörungstheorien und völliger Verdrehung der tatsächlichen Daten."

„Im Gegensatz zu der von Wisk erfundenen Geschichte haben die Beweise in diesem Fall auch deutlich gemacht, dass Archer mit Hilfe seines externen Designberaters das 12-Kipp-6-Design seines Maker-Demonstrationsflugzeugs unabhängig und lange vor den Bemühungen von Wisk, ein ähnliches eVTOL-Flugzeug zu entwickeln, bewertet und ausgewählt hat", sagte er. „In der Tat zeigte Wisk kein Interesse an der Entwicklung eines solchen Flugzeugs, nachdem er bei einem Rekrutierungstreffen von Archer im Dezember 2019 von dessen Design erfahren hatte. Dann beeilte sich Wisk, eine provisorische Patentanmeldung einzureichen, in der die von Archer offenbarte 12-Kipp-6-Konfiguration zwar dargestellt, aber nicht behauptet wurde, sie erfunden zu haben. Wisk argumentierte - sowohl gegenüber den Strafverfolgungsbehörden als auch gegenüber dem Gericht -, dass die Patentanmeldung Beweise für ein Fehlverhalten von Archer liefere. Das Gericht wies dieses Argument jedoch zurück und stellte stattdessen fest, dass „Wisk keine Aussicht auf Erfolg in der Sache gezeigt hat, dass der Beklagte Archer Aviation Inc. sich seine geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse angeeignet hat." Wisks Beweise waren „zu unsicher und zweideutig".