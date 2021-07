Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Da Nel ASA immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund sechs Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese Grenze ist bei 1,54 EUR zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

