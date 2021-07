FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Hellofresh haben am Montag mit plus 1,4 Prozent zu den besten MDax -Werten gehört. Die Aktien des Kochboxenanbieters kämpften mit der Charthürde um 85 Euro. Darüber wäre der Weg frei Richtung Rekordhoch knapp über 89 Euro. Der Jefferies-Experte Sebastian Patulea ist in einem aktuellen Ausblick sehr optimistisch, dass das Unternehmen die Markterwartungen an das zweite Quartal übertreffen wird. Er geht auch davon aus, dass die Umsatzprognose für 2021 erhöht wird./ag/mis