Aktien – spannende Woche voraus

Anleihen: EZB-Sitzung sorgte für Unterstützung

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind auch in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Während sich zu Wochenbeginn die Unsicherheit unter den Anlegern positiv auf die Notierungen der Bundespapiere ausgewirkt hatte, sorgte am vergangenen Donnerstag das Ergebnis der EZB-Ratssitzung für Unterstützung. Die Aussicht auf eine noch länger anhaltende expansive Geldpolitik in der Eurozone ließ die Investoren zu deutschen Titeln greifen. In der Folge ging die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,36 auf -0,42 Prozent zurück. Die Umlaufrendite sank von -0,41 auf -0,47 Prozent.