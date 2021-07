West Mining stößt bei Bohrungen entlang des Starlight Trend im Konzessionsgebiet Daylight auf eine ausgeprägte Erzgang- und Trümmerzonenmineralisierung

Im Bereich des Starlight Trend entlang des westlichen Teilabschnitts der Konzession Daylight wurden mittlerweile vier von acht geplanten Diamantbohrungen abgeschlossen. Im Zuge der Bohrungen wurde das nördliche Ende einer drei Kilometer langen Erzgang-/Scherungsstruktur erkundet. Die Löcher wurden nordöstlich quer über eine Zone mit Erzgängen und Trümmerzonen gebohrt, die von Nordwest nach Südost verläuft und in südwestwärts mäßig einfällt.

„In allen Bohrlöchern entlang des Starlight Trend wurde die Zielstruktur, in der die Mineralisierung in Form von Quarzgängen und Trümmerzonen sowie Sulfiden vorliegt, durchteuft. Wir sind angesichts der Alterierungen in den Bohrlöchern in den Zonen Great Western und Starlight äußerst optimistisch gestimmt“, meint Nicholas Houghton, President und CEO von West Mining Corp. „Die sichtbaren Indikatoren, die wir im Bohrkern beobachten konnten, bestärken uns in unserer Meinung, dass sich die Erwartungen und das Ziel des Unternehmens, die in der Vergangenheit entdeckte Goldmineralisierung zu erweitern, sehr wahrscheinlich erfüllen werden.“

Die Bohrlöcher weisen im oberen Teil Eisenoxid mit oder ohne Verwerfungen auf; es finden sich Quarzaderungen, die in ihrer Größe Abweichungen von bis zu 30 Zentimeter aufweisen und Strukturen kennzeichnen, die mit einer Anhäufung von mafischen Gesteinsgängen (Dykes) in Verbindung stehen. Das Grundgebirge wird vom Vulkangestein der aus dem Jura stammenden Formation Elise gebildet, das eine starke Blätterstruktur mit deutlich ausgeprägten, feinen Zickzackfalten aufweist. Die Hauptzone aus Quarzgängen und Trümmerzonen erreicht eine wahre Mächtigkeit zwischen 12 und 20 Metern und beherbergt Pyrit, Kupferkies, Sphalerit sowie Bleiglanz. Außerhalb des Trümmerzonenbereichs finden sich weitere, klar abgegrenzte und mächtigere Quarzgänge mit bis zu einem Meter Breite, in denen Brocken aus Sphalerit und Pyrit sowie geringere Anteile von Kupferkies enthalten sind.

Gold-Kupfer-Projekt Kena – Konzessionsgebiet Daylight

Das über 8.000 Hektar große Projekt Kena besteht aus den Konzessionsgebieten Kena, Daylight und Athabasca im südöstlichen British Columbia, die entlang eines 20 Kilometer langen höffigen Mineralisierungsgürtels verlaufen. Die Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung steht in Bezug zu einer orogenen Goldeinführung und -konzentration, die sich innerhalb eines mehrere Kilometer langen gefalteten, alterierten und zonierten Porphyrsystems befindet. Eine aktuelle Goldressourcenschätzung (NI 43-101-konformer technischer Report zum Projekt Kena von Bird, 2021) weist eine angedeutete Ressource von 561.000 Unzen Gold und eine vermutete Ressource von 2,77 Millionen Unzen Gold innerhalb eines offenen Teilbereichs dieses robusten Systems aus (siehe Pressemitteilung vom 11. Mai 2021).

Im Konzessionsgebiet finden sich zwei Arten von Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung: 1 - mächtige Zonen einer porphyrischen Mineralisierung und 2 – hochgradig mineralisierte Scherungs-/Erzgangstrukturen innerhalb der mächtigeren Zonen. Diese Mineralisierungsarten sind das Hauptziel der Bohrungen bei Daylight im Jahr 2021; sie wurden bis dato in allen Bohrlöchern durchteuft.

Der Starlight Trend beherbergt die historischen, kleinformatigen Minen Starlight, Victoria und Daylight, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Betrieb waren:

- Aus Starlight* (BC Minfile Nr. 082FSW174) wurden 21 Tonnen mit 27,8 g/t Gold, 139,5 g/t Silber und 0,4 % Kupfer gefördert.

- Aus Daylight* (BC Minfile Nr. 082FSW175) wurden 327 Tonnen mit 27 g/t Gold, 15 g/t Silber sowie geringe Mengen von Blei und Zink gefördert.

- Aus Victoria* (BC Minfile Nr. 082FSW173) wurden 3255 Tonnen mit 1,16 g/t Gold, 28,9 g/t Silber und 2,6 % Kupfer gefördert.

*Anmerkung: Diese historischen Werte sind nicht zuverlässig. Allerdings wurden die Standorte der alten Bergbaubetriebe von den Geologen von West Mining Corp. verifiziert und dienen als Unterstützung bei der Planung des aktuellen Explorationsprogramms.

In der Zone Great Western im Konzessionsgebiet Daylight, das sich im Südosten der Provinz British Columbia befindet, wurden mittlerweile ebenfalls acht Diamantbohrungen absolviert (siehe Pressemeldung vom 19. Juli 2021).

Die Protokollierung und Probenahme aus dem Bohrkernmaterial ist demnächst abgeschlossen; die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern bei Great Western und Starlight stehen noch aus. Diese Ergebnisse werden nach Erhalt veröffentlicht.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Jeder aus 20 Proben bestehenden Charge werden jeweils eine Leerprobe, ein Feldduplikat und eine Standardprobe hinzugefügt. Die Bohrkernproben werden aufgespalten, in Säcke gepackt und mit Reißverschluss verschlossen. Anschließend werden sie mit dem LKW zum Labor von Bureau Veritas Mineral Laboratories („BV Labs“) in Burnaby (British Columbia) gebracht und dort analysiert. Die vor Ort beigefügten Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien) und Leerproben wurden von der Firma CDN Resource Laboratories Ltd. in Langley (British Columbia) angekauft.

Die Proben werden in den Einrichtungen von BV Labs mittels Flammprobe und Atomabsorptionsabschluss auf ihren Goldgehalt analysiert; die Analyse von 48 zusätzlichen Elementen erfolgte über einen Mehrsäurenaufschluss und ein abschließendes ICP-ES-Verfahren.

Die von BV Labs verwendeten Laborverfahren sind nach den Normen ISO 9001:2008 und ISO 17025:2017 akkreditiert. Im Labor werden den Sequenzen der von den Kunden angelieferten Proben intern Leerproben (Analyse and Verfahren), Duplikate und standardisierte Referenzmaterialien beigefügt. Anhand dieser im Rahmen der Qualitätskontrolle beigefügten Proben wird jede Analysecharge und jeder komplette Auftrag von BV Labs vor der Freigabe streng überprüft und validiert.

Linda Dandy, P.Geo., eine „qualifizierte Sachverständige“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das fortgeschrittene und höffige Explorationsprojekte im Frühstadium erwirbt und erschließt. Es konzentriert sich voll und ganz auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches 8.000 Hektar großes Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab 561.900 oz Au angedeutet und 2.773.100 oz Au vermutet in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 20 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Veröffentlichungen.

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO

nick@westminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie „kann“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „Potenzial“, „wird“, „bemüht sich“, „beabsichtigt“, „plant“, „vermutet“, „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“ sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

