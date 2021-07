Erfolgsfaktor Immobilienstrategie in der Sozialwirtschaft / Neuer BFS-Report (FOTO)

Die Untersuchung setzt an der Erkenntnis an, dass Sozialimmobilien alswesentliche Betriebsmittel für die Geschäftstätigkeit vieler Sozialunternehmendienen, das Immobilienmanagement jedoch zumeist nicht als Bestandteil desKerngeschäfts angesehen wird. Häufig fehlt die notwendige immobilienspezifischeFachexpertise. Zugleich stellen Immobilien oft den größten Teil desUnternehmenswerts und verkörpern einen großen Kostenblock. Wegen der engenVerknüpfung zum Kerngeschäft ist daher ein professionelles Immobilienmanagementunverzichtbar. Oft ist dies nur durch strategische Partnerschaften, externeBeratung und Kooperationen zu erreichen."Welche Bedeutung die Immobilien für den Erfolg vieler Sozialunternehmen haben,wird häufig immer noch unterschätzt. Ohne eine klare langfristige Strategie zurEntwicklung, zum Betrieb und zur Finanzierung der Sozialimmobilien werdenRisiken oft zu spät erkannt und Chancen nicht frühzeitig genug genutzt", soProf. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Bank für Sozialwirtschaft.Der neue Report "Erfolgsfaktor Immobilienstrategie in der Sozialwirtschaft"macht die Komplexität von strategischen Immobilienentscheidungen anhandzahlreicher Einflussfaktoren sichtbar. Er verdeutlicht, wie Merkmale derNutzung, des Rendite-Risiko-Profils und der Handelbarkeit von Sozialimmobiliendie operative und strategische Steuerung beeinflussen. Er begründet, warumsoziale und ökologische Nachhaltigkeit für die Finanzierung relevant werden.Investitionsbedarfe und steigende Baukosten zeigen die herausforderndenRahmenbedingungen der Immobilienfinanzierung, Transaktionsvolumina das wachsendeInteresse institutioneller Investoren an Sozial- und Gesundheitsimmobilien.Daraus werden Handlungsimplikationen für Sozialunternehmen abgeleitet.Der Report basiert auf einer Desktoprecherche zu Rahmenbedingungen undPerspektiven von Sozialimmobilien, Immobilienmanagement und -strategien in derSozialwirtschaft, ergänzt durch die Erkenntnisse der BFS ausImmobilienfinanzierungen und Beratungsmandaten sowie leitfadengestütztenExperteninterviews auch mit Gesprächspartnern anderer immobilienzentrierterBranchen. Er wurde in Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertalerarbeitet.Der BFS-Report "Erfolgsfaktor Immobilienstrategie in der Sozialwirtschaft" stehtauf der Website der Bank für Sozialwirtschaft zum Download bereit:http://www.sozialbank.de/news-events/publikationen/bfs-marktreportsPressekontakt:Stephanie Rüth, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0221 97356-210E-Mail: mailto:presse@sozialbank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156045/4977813OTS: Bank für Sozialwirtschaft AG