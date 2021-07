Seite 2 ► Seite 1 von 3

Itzehoe (ots) - Als eines der führenden Unternehmen in den Bereichen derEntwicklung und Serienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen hat sichCUSTOMCELLS die Unterstützung der Lead-Investoren Vsquared Ventures(https://vsquared.vc/) und 468 Capital (https://www.468cap.com/) gesichert. Alsweiterer Gesellschafter steigt Porsche Ventures (https://www.porsche.ventures/)als Finanzinvestor bei CUSTOMCELLS mit ein. Die CUSTOMCELLS-Gründer LeopoldKönig und Torge Thönnessen bleiben auch nach dem Funding Mehrheitsgesellschafterdes Unternehmens, das Standorte in Itzehoe und Tübingen betreibt. Über diegenaue Höhe der Kapitaleinlagen und Beteiligungen haben alle GesellschafterStillschweigen vereinbart."Mit Vsquared Ventures und 468 Capital, sowie Porsche Ventures haben wir künftigstarke Partner an unserer Seite, die uns dabei helfen, die Entwicklung vonCUSTOMCELLS noch entschiedener voranzutreiben - auf nationaler wie auchinternationaler Bühne", sagt Leopold König, CEO und Co-Gründer von CUSTOMCELLS."Was uns besonders begeistert, ist der Spirit, den alle drei mitbringen. Genauwie wir, teilen sie den Glauben an nachhaltige Spitzentechnologie 'Made inGermany'. Gemeinsam haben wir jetzt die Chance, die ZukunftsfähigkeitDeutschlands und seine Rolle in der Batteriezellen Entwicklung und -produktionaktiv zu gestalten", betont König.Lithium-Ionen-Batterien gelten als eine Schlüsseltechnologie für zahlreicheIndustriebereiche, nicht nur für die Automobilindustrie. Dabei sind geradeAnwendungen in Nischenmärkten auf schnelle Entwicklungs- und Anpassungszyklenangewiesen."Wir verfolgen systematisch die Strategie einer technologischen, vertikalenIntegration durch Kooperationen mit den jeweils "Best in Class" Unternehmen inder Wertschöpfungskette - vom Materialhersteller, über Anlagenbauer bis hin zumRecycling-Spezialisten", kommentiert Torge Thönnessen, CEO und Co-Gründer vonCUSTOMCELLS. "Darüber hinaus hinterfragt CUSTOMCELLS immer wieder Prozesse beider Zellfertigung im Hinblick auf Qualität, Nachhaltigkeit und Ausschussraten.Um hier zu signifikanten Verbesserungen zu gelangen, setzen wir heute und inZukunft verstärkt auf Robotik und künstliche Intelligenz."Die Gelder aus der jüngsten Finanzierungsrunde sollen dazu dienen, den Ausbauder Standorte Itzehoe und Tübingen voranzutreiben sowie in die Weiterentwicklungder eigenen Technologien und Forschungsprojekte zu investieren.Die neuen Gesellschafter übernehmen unter anderem die Anteile derTechnologieberatung P3 group (https://www.p3-group.com/) , die 2017 in dieCUSTOMCELLS® Itzehoe GmbH eingestiegen war. "In dieser Zeit haben wir gemeinsam