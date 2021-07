PagoNxt stärkt mit Getnet Händlerzahlungsgeschäft in Europa Madrid (ots) -



- Pago Nxt, das Zahlungs-Fintech der Banco Santander, treibt die Expansion von Getnet in Europa voran. Getnet ist in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und bald auch in Uruguay tätig. Das Unternehmen hat bereits jetzt die dritthöchste Kundenbasis und den dritthöchsten Umsatz unter den lateinamerikanischen Anbietern von Händlerzahlungen

- In Europa wird Getnet Kunden in rund 30 Ländern betreuen, mit Hauptniederlassungen in Madrid und München.



Das Zahlungs-Fintech von Banco Santander, PagoNxt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Händlerzahlungsgeschäft in Europa unter der Marke Getnet an den Start geht. In rund 30 Ländern können ausländische und inländische Händler jeder Größe ab sofort das umfangreiche Angebot von Getnet nutzen - unabhängig davon, ob sie Kunden von Banco Santander sind. Dies umfasst sichere, zuverlässige und unkomplizierte Zahlungslösungen, um den Verkaufsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.