HAUCK & AUFHÄUSER stuft KRONES AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Krones auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der optimistischere Ausblick sei eine gute Nachricht, die Markterwartungen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) jedoch schon am oberen Ende der neuen Spanne, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine eigenen Prognosen sind insgesamt zurückhaltender. Er will sie nach dem Quartalsbericht überarbeiten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 08:25 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 08:25 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.