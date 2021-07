Berlin (ots) -



- Berliner Eventagentur SPREEFREUNDE untersucht das Mobilitätsangebot in den 30

größten Städten Deutschlands

- Mobilste Stadt Berlin bietet mit 46 verschiedenen Anbietern die größte Auswahl

an Transportmitteln

- In Chemnitz und Wuppertal gibt es die wenigsten Alternativen zum eigenen Auto



Volle Straßen und überfüllte Verkehrsmittel sind in Großstädten immer wieder ein

Thema. Abhilfe versprechen nicht nur die öffentlichen Nahverkehrsmittel, sondern

auch Mobilitäts-Dienstleister mit einem vielfältigen, oft auf Sharing

ausgelegten Angebot. Da für eine rege Teilnahme an Veranstaltungen jeglicher Art

eine gut ausgebaute Mobilitäts-Infrastruktur ein ausschlaggebender Faktor ist,

hat die Eventagentur SPREEFREUNDE ( http://www.spreefreunde.com/ ) nun das

deutschlandweite Mobility-Ranking erstellt. Das Berliner Unternehmen hat dafür

die Breite des Mobilitätsangebots der 30 größten Städte Deutschlands untersucht

- vom öffentlichen Nahverkehr, über Car- und Roller-Sharing, E-Scooter und

Leih-Fahrräder bis hin zum Ridesharing- und Taxiangebot.









Deutschlands Hauptstadt bietet mit insgesamt 46 verschiedenen Anbietern für

Anwohner:innen und Tourist:innen die größte Auswahl an Transportmöglichkeiten.

Dahinter folgt München mit 42 Anbieter:innen. Platz drei des Mobility-Rankings

belegt Düsseldorf (39). Hamburg und Köln komplettieren mit 37 bzw. 35

verschiedenen Optionen die Top Fünf.



Deutlich weniger Möglichkeiten haben die Bewohner:innen von Wuppertal und

Chemnitz. Mit 13 bzw. 14 verschiedenen Anbietern haben die Menschen hier die

geringste Auswahl. In Münster, Mönchengladbach, Kiel und Aachen gibt es ein

ähnlich eingeschränktes Angebot: Hier bieten etwa 15 verschiedene Unternehmen

ihren Service an.



Carsharing-Angebot variiert stark



In Berlin bieten 14 Carsharing Unternehmen ihren Service an. Somit ist die

Hauptstadt auch in dieser Kategorie führend. Nur München (13), Hamburg,

Düsseldorf (beide zwölf) und Nürnberg (elf) erreichen sonst noch einen

zweistelligen Wert. Gelsenkirchen (drei) sowie Münster und Mönchengladbach

(beide fünf) belegen die untersten Plätze im Ranking.



E-Scooter und E-Roller gehören in den meisten Städten dazu



E-Motorroller können bisher in elf Großstädten in Deutschland ausgeliehen

werden. In Düsseldorf und Berlin haben die Nutzer:innen die größte Auswahl

zwischen vier bzw. drei Anbietern. Hamburg, München, Köln und Stuttgart stellen

jeweils Roller von zwei Unternehmen zur Verfügung. In Frankfurt, Essen, Leipzig, Seite 2 ► Seite 1 von 2



Berliner:innen können aus fast 50 verschiedenen Anbietern wählenDeutschlands Hauptstadt bietet mit insgesamt 46 verschiedenen Anbietern fürAnwohner:innen und Tourist:innen die größte Auswahl an Transportmöglichkeiten.Dahinter folgt München mit 42 Anbieter:innen. Platz drei des Mobility-Rankingsbelegt Düsseldorf (39). Hamburg und Köln komplettieren mit 37 bzw. 35verschiedenen Optionen die Top Fünf.Deutlich weniger Möglichkeiten haben die Bewohner:innen von Wuppertal undChemnitz. Mit 13 bzw. 14 verschiedenen Anbietern haben die Menschen hier diegeringste Auswahl. In Münster, Mönchengladbach, Kiel und Aachen gibt es einähnlich eingeschränktes Angebot: Hier bieten etwa 15 verschiedene Unternehmenihren Service an.Carsharing-Angebot variiert starkIn Berlin bieten 14 Carsharing Unternehmen ihren Service an. Somit ist dieHauptstadt auch in dieser Kategorie führend. Nur München (13), Hamburg,Düsseldorf (beide zwölf) und Nürnberg (elf) erreichen sonst noch einenzweistelligen Wert. Gelsenkirchen (drei) sowie Münster und Mönchengladbach(beide fünf) belegen die untersten Plätze im Ranking.E-Scooter und E-Roller gehören in den meisten Städten dazuE-Motorroller können bisher in elf Großstädten in Deutschland ausgeliehenwerden. In Düsseldorf und Berlin haben die Nutzer:innen die größte Auswahlzwischen vier bzw. drei Anbietern. Hamburg, München, Köln und Stuttgart stellenjeweils Roller von zwei Unternehmen zur Verfügung. In Frankfurt, Essen, Leipzig,