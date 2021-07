ALDI SÜD testet zertifizierte, vegane Naturkosmetik (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - Nachhaltigkeit wird auch im Kosmetiksortiment immer

wichtiger. Daher bietet ALDI SÜD testweise fünf neue Naturkosmetik-Produkte der

Eigenmarke BIOCURA Nature an. Die Artikel, darunter Shampoo, Handcreme, Seife

sowie Gesichts- und Körperpflege, sind mit dem Naturkosmetik-Logo "natrue"

zertifiziert, vegan und besitzen eine mikroplastikfreie Rezeptur. Die neue

Produktlinie ist in mehr als 980 Filialen im ALDI SÜD Gebiet erhältlich. Die

Preise liegen zwischen 1,25 Euro und 2,95 Euro.



Mit einem umfangreichen und fortlaufend wachsenden Sortiment an nachhaltigen

Lebensmitteln unterstützt ALDI SÜD seine Kunden bereits seit Langem bei einer

bewussten Lebensweise. Die Naturkosmetiklinie BIOCURA mit insgesamt fünf

Produkten erweitert das nachhaltige Produktportfolio jetzt auch im

Non-Food-Bereich. "Viele unserer Kunden möchten bewusster leben. Das bezieht

sich nicht nur auf die Wahl von Lebensmitteln, sondern auch auf weitere

Alltagsprodukte wie Kosmetik. Mit den neuen Produkten aus unserer

Naturkosmetiklinie BIOCURA Nature bieten wir jetzt mehr Auswahl an", sagt

Stephanie Frielingsdorf, Buying Managerin für Kosmetik-, Hygiene- und

Babyprodukte bei ALDI SÜD.









Für einen frischen Teint sorgt die Gesichtscreme Nature mit Bio-Aloe-Vera und

Hyaluron (50 ml für 2,85 Euro). Die Körperbutter Nature (200 ml für 2,95 Euro)

und die Handcreme Nature (200 ml für 1,99 Euro) bieten mit Bio-Aloe-Vera und

Bio-Sheabutter reichhaltige Pflege. Das Shampoo Nature "Bio-Aloe-Vera &

Bio-Kokos" pflegt Haare bis in die Spitzen und kostet 2,39 Euro (250 ml). Die

Nature Handseife mit zartem Duft ist in den zwei Sorten "Bio-Rhabarber &

Bio-Himbeere" sowie in "Bio-Ingwer & Bio-Zitrone" (je 300 ml für 1,25 Euro)

erhältlich.



Zertifizierte Qualität in nachhaltiger Verpackung



Bei allen fünf Artikeln handelt es sich um mit dem "natrue"-Logo zertifizierte

Naturkosmetik ohne Silikone, Paraffine und synthetische Duftstoffe. Zudem ist

ihre Rezeptur frei von Mikroplastik. Die Produkte sind mit dem Siegel

"Veganblume" ausgezeichnet, sie kommen demnach ohne tierische Substanzen wie

etwa Bienenwachs oder Lanolin aus und sind tierversuchsfrei. Auch die

Verpackungen im natürlichen Look erfüllen nachhaltige Kriterien. Die braunen

Flaschenkörper von Shampoo, Handcreme und Handseife sowie der Creme-Tiegel der

Körperbutter bestehen zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff und sind

entsprechend mit dem Logo der ALDI Verpackungsmission gekennzeichnet.



Kosmetiklinie ergänzt bestehende Auswahl an veganen Produkten



Kunden finden bei ALDI SÜD bereits dauerhaft eine Auswahl an veganer Kosmetik.

Ergänzt wird das Angebot regelmäßig durch Naturkosmetik als Aktionsware, wie

beispielsweise ein rein pflanzliches Shampoo. Die neue Produktlinie verbindet

beide Eigenschaften. Gleichzeitig erweitert sie das umfangreiche vegane

Sortiment von ALDI SÜD, das über das Jahr verteilt mehr als 500 vegan

gekennzeichnete Produktsorten im Bereich Lebensmittel und Non-Food-Waren

umfasst*. Für seine vegane Vielfalt wurde der Discounter bereits mehrfach

ausgezeichnet. Zuletzt erhielt ALDI SÜD von der Tierrechtsorganisation PETA für

seine "The Wonder Grill- und Flammenspieße" auf Sojabasis den Vegan Food Award

2021 in der Kategorie "Bestes veganes Grillprodukt"**.



Auf dem ALDI SÜD Unternehmensblog (https://blog.aldi-sued.de/vegane-kosmetik-2/)

informiert Stephanie Frielingsdorf im Interview ausführlich über vegane

Naturkosmetik.



* Gezählt wurden mit dem V-Label vegan und der Veganblume gekennzeichnete

Produktsorten im Standard-, Aktions- und Saisonsortiment jeweils bei ALDI Nord

und ALDI SÜD im Zeitraum 01/2020 bis 12/2020.



** peta.de/neuigkeiten/vegan-food-award-2021



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, mailto:presse@aldi-sued.de

Pressematerial: aldi-sued.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/4977896

OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD





