SRH AlsterResearch AG Initiation: GIEAG AG - EUR 1,7 Mrd. Projektpipeline Wir nehmen die Coverage der GIEAG Immobilien AG (GIEAG) mit einer KAUFENEmpfehlung und einem Kursziel von EUR 33,00 auf. Ein Investment in GIEAG erlaubt es Investoren sich an einem familiengeführten Immobilienspezialisten zu beteiligen, der in den letzten 21 Jahren und mit einem Transaktionsvolumen von etwa EUR 500 Mio. unter Beweis stellen konnte, nachhaltig hohe Entwicklermargen zu erzielen.