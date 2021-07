International Consolidated Uranium verkündet Namensänderung und Fortführung des Unternehmens

Toronto, Ontario, Kanada, 26. Juli 2021 – International Consolidated Uranium Inc. (“CUR”, das “Unternehmen” oder “Consolidated Uranium”) (TSXV: CUR) (OTCQB: CURUF) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-c ... gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 23. Juli 2021 seinen Unternehmensnamen in “Consolidated Uranium Inc.” geändert und einen Antrag auf Verlagerung des Unternehmens aus der Provinz British Columbia in die Provinz Ontario gestellt hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Handelssymbol “CUR” gehandelt. Aktionäre genehmigten die Namensänderung und die Durchführung der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 29. Juni 2021 stattfand.

Das Unternehmen hat außerdem bekanntgegeben, dass es Emerging Markets Consulting, LLC (“EMC”) mit der Bereitstellung von Investor/Public Relations-Services beauftragt hat. EMC mit Sitz in Orlando, Florida, und Tochterunternehmen in der ganzen Welt ist ein internationales Investor-Relations-Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Investor-Relations-Bereich. Die Services von EMC sollen kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, Markenbekanntheit aufzubauen und den Marktanteil zu steigern, während gleichzeitig die Sichtbarkeit für die institutionelle und Einzelhandelsinvestmentgemeinde verbessert wird.

Gemäß der Konditionen der Vereinbarung (die “Vereinbarung”) hat sich EMC bereit erklärt, 12 Monate lang eine Kombination aus Content-Erstellung und strategischen Dienstleistungen für digitale Medien zu liefern. Dafür erhält EMC insgesamt 250.000 US-$. Soweit das Unternehmen weiß, haben weder EMC noch dessen Auftraggeber direkte oder indirekte Eigentumsanteile an Consolidated Uranium oder dessen Aktien, und das Unternehmen hat weder EMC noch dessen Auftraggebern das Recht zum Erwerb solcher Anteile eingeräumt. EMC ist ein von CUR unabhängiges Unternehmen und hat auch keine anderweitigen Beziehungen zu CUR, mit Ausnahme der genannten Vereinbarung. Die Vereinbarung muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.