Ethos verkündet strategische Investition von Herrn Eric Sprott über 2 Mio. $

Vancouver, BC, Kanada – 26. Juli 2021, Ethos Gold Corp. (“Ethos” oder das “Unternehmen”) (TSXV: ECC; OTCQB: ETHOF; Frankfurt: 1ET) gibt ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot (die “Privatplatzierung”) über Bruttoerlöse von insgesamt 2 Mio. $ in Einheiten des Unternehmens (die “Einheiten”) zu einem Preis von 0,32 $ pro Einheit bekannt. Herr Eric Sprott hat über 2176423 Ontario Ltd., einer sich in seinem Besitz befindlichen Gesellschaft, seine Absicht angezeigt, alle Aktien der Privatplatzierung zu zeichnen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine “Stammaktie”) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (ein “Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine “Warrant-Aktie”) zu einem Ausübungspreis von 0,45 $ zu jedem Zeitpunkt von bis zu 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der Einheiten für Explorationsaktivitäten auf dem Projektgebiet Toogood, auf New World Island, Neufundland, sowie als allgemeines Arbeitskapital zu verwenden.

Die Stammaktien und Warrant-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss des Angebots.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird das Unternehmen einen Vermittlungsprovision gemäß der Richtlinien der TSX Venture Exchange zahlen.

Die Ausgabe der Einheiten und die Zahlung der Vermittlungsprovision unterliegen bestimmten Konditionen, darunter der Erhalt der notwendigen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Ethos Gold Corp.

Ethos Gold, ein Unternehmen der Discovery Group, hat ein Portfolio von Projekten in Bezirksgröße in British Columbia, Ontario, Quebec und Neufundland mit großem Entdeckungspotenzial aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über ein solides technisches Team unter der Leitung von Dr. Rob Carpenter, ehemals CEO von Kaminak Gold Corporation, der das Kaminak-Team von der erstmaligen Börsennotierung im Jahr 2005 bis zur Akquisition und Entdeckung des mehrere Millionen Unzen umfassenden Goldprojekts Coffee leitete. Bei Ethos hat er ein erfahrenes technisches Beratungsteam mit langjähriger Erfolgsgeschichte bei Entdeckungen zusammengestellt. Dazu gehören Dr. Robert Brozdowski, P.Geo., Dan MacNeil, M.Sc., P.Geo., Dr. Alan Wainwright, P. Geo und Dr. Quinton Hennigh, ein Wirtschaftsgeologe mit 25 Jahren Explorationserfahrung, der zuvor bei Homestake Mining Company, Newcrest Mining und Newmont Mining Corp. tätig war. Ethos treibt seine neun Projekte in ganz Kanada unter der Leitung des Vice President of Exploration Jo Price, P.Geo., MBA, voran. Die Arbeitsprogramme werden in diesen Sommer mit speziellen Teams für jedes Projekt beginnen.