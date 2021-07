Empress ergänzt Vereinbarung mit Endeavour Financial

„Wir haben die Rolle von Endeavour weiter ausgebaut, damit die Firma uns von Empress dabei hilft, unsere Wachstumsstrategie zu forcieren“, bestätigt Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. „Wir arbeiten bereits seit Anbeginn eng mit Endeavour zusammen, um eine solide Plattform für die Identifikation von Investmentchancen aufzubauen. Diese Bemühungen setzen wir fort. Endeavour wird sich in seiner erweiterten Funktion darum bemühen, für Empress Finanzierungsmöglichkeiten über Kreditfazilitäten und/oder Unternehmenstransaktionen an Land zu ziehen. Das Team von Endeavour besteht aus einer Gruppe von preisgekrönten Bergbaufinanzierungsexperten, die hier bereits eine entsprechende Erfolgsbilanz vorweisen können.“

Endeavour wird das Unternehmen in Bezug auf die strategische Ausrichtung und Unternehmensentwicklung finanziell beraten. Konkret geht es dabei um die Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung, Strukturierung, Verhandlung und dem Abschluss möglicher Transaktionen.

Dank dieser Geschäftsbeziehung hat das Unternehmen die Möglichkeit, sich strategische Beratung über das branchenweite Netzwerk von Kontakten und den großen Mitarbeiterstab von Endeavour zu holen.

ÜBER ENDEAVOUR FINANCIAL CORP.

Endeavour Financial hat Niederlassungen in London (Großbritannien) und George Town (Kaimaninseln) und ist eine der führenden Finanzberatungsfirmen für den Bergbau, die sich auf die Vermittlung von diversifizierten Finanzierungslösungen für Unternehmen in der Aufbauphase spezialisiert hat. Endeavour Financial wurde 1988 gegründet und hat sich mit über 500 Millionen US-Dollar an Lizenz- und Stream-Finanzierungen, 4 Milliarden US-Dollar an Fremdfinanzierungen und 28 Milliarden US-Dollar an Fusionen und Übernahmen einen Namen gemacht.