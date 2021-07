Eyemaxx mit positivem Halbjahresergebnis in 2020/21

Positives Halbjahresergebnis – die Eyemaxx Real Estate AG bestätigt auf Basis vorläufiger Zahlen – vorbehaltlich der noch möglichen Änderungen in den Werten der noch nicht veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres – ein positives operatives Ergebnis im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.04.2021). Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen indes noch nicht. Der finale Halbjahresbericht 2020/21 der Eyemaxx Real Estate AG soll nun am kommenden Freitag, den 30.07.2021, veröffentlicht werden.

INFO: Nach wie vor liegt der verschobene Jahresbericht 2019/20 der Eyemaxx Real Estate AG noch nicht vor. Eigentlich war die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019/20 bis Ende Mai 2021 vorgesehen. Laut Eyemaxx-Homepage soll er noch im Juli fertiggestellt werden.