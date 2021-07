Biotechkonzern Morphosys schraubt Prognose wegen Monjuvi-Medikament herunter

PLANEGG (dpa-AFX) - Der Biotechkonzern Morphosys konkretisiert seine Prognosen für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte 2021 nun 155 bis 180 Millionen Euro erreichen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Planegg bei München mit. Bisher hatte das Management mit 150 bis 200 Millionen Euro kalkuliert. So aktualisierte das Unternehmen seine Umsatzerwartungen an das Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Monjuvi). Zudem dürften die Kosten deutlich höher ausfallen als bislang in Aussicht gestellt. Das liegt auch an der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals. Es würden 2021 nun betriebliche Aufwendungen von 435 bis 465 Millionen Euro erwartet. Bisher sollten es maximal 385 Millionen Euro. Die Aktien gerieten zuletzt unter Druck./ngu/mis