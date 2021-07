BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron vor den am 29. Juli erwarteten Quartalszahlen des LED- und Chipindustrieausrüsters auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Andrew Gardiner nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nur geringfügige Anpassungen vor. Die Gesamtjahresschätzung für 2021 und darüber hinaus ließ er unverändert./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 22:00 / GMT





