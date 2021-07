Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat Enel vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Er gehe von einigen Verbesserungen aus, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Montag …