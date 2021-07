Designer Parfums präsentiert die F1 Fragrances Race Collection während des actionreichen Formel 1 Pirelli British Grand Prix

Hunt, selbst Rennfahrer, erlebte den erbitterten Kampf zwischen den Titelanwärtern Lewis Hamilton und Max Verstappen hautnah im prestigeträchtigen Paddock Club der Formel 1, wo er eine Reihe von VIPs und Prominenten am neuen F1 Fragrances -Stand begrüßte, um die neuesten Düfte der Race Collection zu entdecken und zu erleben.

„Es war ein fantastisches Grand-Prix-Wochenende; ich genieße es sehr, der neue Botschafter der Official F1 Fragrances zu sein. Die Flaschen sehen toll aus und ich mag die Düfte sehr! Die F1 Fragrances Race Collection enthält fünf verschiedene Düfte, die jeweils von einem bestimmten Moment in einem F1 Rennen erzählen", so Hunt, „mein Favorit, Carbon Reign, der die Siegesfeier auf dem Podium einängt - der schönste Moment eines Rennwochenendes!"

Besonders genoss er die Siegesfeier des neuen Sprintrennens am Samstag, das zum ersten Mal seit den 80er Jahren wieder den Siegerlorbeer brachte: „Das ist brillant. Es erinnert mich an meinen Vater - diese ikonischen Fotos, aufgenommen von den Top-Magazinen dieser Zeit - wie er hier in Silverstone seinen Sieg feiert, den großen Lorbeer um die Brust, eine Champagnerflasche und die Trophäe hoch in der Luft", sagte Hunt, „sein unglaubliches Lächeln zeigt dieses Siegergefühl - als ob man gerade die Welt erobert hätte!"

„Auch wenn ich noch ein kleines Kind war, erinnere ich mich an Murray und vor allem an seine Stimme. Ich mochte ihn wirklich - er und Papa stritten sich oft um das gleiche Mikrofon, aber sie waren auch wirklich gute Freunde!"

Weiter erklärte er: „Ich habe es wirklich genossen, viele tolle Leute zu treffen, mit Ghetts (britischer Rapper) und Ellie Bamber (Schauspielerin, BBC1, The Serpent) zu plaudern und mit Rahi Chadda (Model, Influencer und Beauty-Unternehmer) sowie mit den Paddock Club DJs Andy Purnell und Martin 2Smoove über Parfüm zu sprechen, war eine neue und interessante Erfahrung für mich."