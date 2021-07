FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Uniper haben ihre Rekordrally am Montag bis auf einen Höchststand von 33,17 Euro fortgesetzt. Damit legten die Aktien des Versorgers im laufenden Jahr gut 17 Prozent zu. Die Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran sieht die Chancen gestiegen, dass der finnische Großaktionär die Minderheitsaktionäre herauskaufen will. Mit ihren Verkäufen kämen die Finnen gut voran, besserten so ihre Kasse auf und könnten 2022 einen Beherrschungsvertrag anstreben, hieß es.

Die Expertin gab zwar ihre negative Einstufung auf, mit nun "Market-Perform" bei einem Kursziel von 28,50 Euro signalisiert sie allerdings auch eher Rückschlagsrisiken. Auch das aktuell höchste Kursziel von Kepler Cheuvreux ist mit 35 Euro bald erreicht./ag/mis