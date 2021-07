AmmPower Corp. unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Bereitstellung von grünen Ammoniak-Energielösungen für Porto Central in Brasilien, den neuesten Tiefseehafen Brasiliens, der im Süden des Bundesstaates Espírito Santo, nahe der Staatsgrenze zu Ri

26. Juli 2021

Vancouver (British Columbia). AmmPower Corp. (CSE: AMMP, OTCQB: AMMPF, FWB: 601A) („AmmPower“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit Porto Central im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo, nahe der Staatsgrenze zu Rio de Janeiro, hinsichtlich der Entwicklung einer Produktionsanlage, der Lagerung sowie des Vertriebs von grünem Ammoniak unterzeichnet hat. Porto Central wird als ein neuer Tiefsee-Mehrzweck-Industriehafenkomplex entwickelt, mit Zugang zu Autobahnen, zukünftigen Eisenbahnlinien und anderer Infrastruktur. Porto Central, das zurzeit entwickelt wird, wird unterschiedliche Arten von Terminals und Industrien beherbergen, die auf effiziente Weise strategische Wirtschaftssektoren beliefern werden, wie etwa Öl und Gas, Energieerzeugung, Offshore-Unterstützung, Landwirtschaft, Bergbau, Container, Stückgut sowie Industrien, die ein umfassendes Hinterland in Brasilien beliefern und Schifffahrtsrouten rund um die Welt ermöglichen.

AmmPower wird seine einzigartige grüne Ammoniaktechnologie bereitstellen, um Energielösungen für Häfen zu unterstützen, einschließlich der Produktion von grünem Ammoniak-Kraftstoff, der für die Schifffahrt verwendet werden kann. Porto Central wird es AmmPower durch sein Flüssigmassengut-Terminal, bekannt als „Porto Central Energy Terminal“, ermöglichen, bei Bedarf sauberen Wasserstoff und Ammoniak in der gesamten Region zu transportieren. Porto Central wird auch als Energieknotenpunkt fungieren und mit AmmPower zusammenarbeiten, um Energie und Strom in das nationale und auch internationale Netz zu liefern.

Porto Central befindet sich in einer strategisch günstigen Position im Zentrum der brasilianischen Ostküste im Südosten von Brasilien, die über 65 % des gesamten BIP des Landes repräsentiert – in der Nähe des stärksten Produktionszentrums und mit einem Markt von über 100 Millionen Verbrauchern. AmmPower wird in der Lage sein, Ammoniak für eine Vielzahl an Anwendungen zu liefern, einschließlich der Energieinfrastruktur, der Bewegung von Wasserstoff, Kraftstoff für die Schifffahrtsindustrie und Düngemittel für den riesigen landwirtschaftlichen Bedarf Brasiliens. Zurzeit importiert Brasilien 90 % seiner Düngemittel und AmmPower möchte dazu beitragen, den Anteil der Selbstversorgung im Agrarbereich und in der Lebensmittelindustrie zu erhöhen.