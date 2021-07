Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS stuft Zalando auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 118 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Olivia Townsend hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Online-Modehändler an. Damit …