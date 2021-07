UBS stuft COMMERZBANK AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Einmal mehr dürften Sonderbelastungen das zweite Quartal bestimmt haben, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Das Chance/Risiko-Profil sei alles in allem weiterhin unattraktiv./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 08:38 / GMT





